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Сегодня, 17:45

Санчес Флорес — об арбитрах в Испании: «Предпочитаю верить в людей, чем жить в недоверии»

Алина Савинова
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Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес заявил, что доверяет судьям, которые работают на футбольных матчах в Испании.

«Я хорошо лажу со всеми судьями и даже могу поздороваться с ними. Я знаю их в лицо, но не знаю по именам. Я отношусь ко всем судьям одинаково. Они совершают ошибки, как тренеры и игроки. На следующую игру я иду со спокойной душой, потому что думаю, что они не допустят ошибки. Такое мое мнение. Многие разделяют его, а другие нет. Я предпочитаю верить в людей, чем жить в недоверии», — приводит Marca слова тренера.

Ранее «Реал» остался недоволен судейством в матче Кубка Испании с «Атлетико» (2:4). В мадридском клубе отмечали, что команды судили по разным критериям.

25 января «Севилья» сыграет против «Атлетико» в Кубке Испании, а 28-го числа встретится с «Осасуной» в рамках ла лиги. В чемпионате страны красно-белые идут на 17-й позиции с 16 очками.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2024/01/24/65b11c79268e3e4f3d8b45a9.html
Футбол
ФК Севилья
Кике Санчес Флорес
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