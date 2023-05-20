Агент Барбоза рассказал об интересе испанских клубов к главному тренеру «Спартака» Абаскалю

Известный футбольный агент Пауло Барбоза прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном отъезде главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Знаю, что к Абаскалю есть интерес из Испании. За ним пристально следят, смотрят, как он работает. Вполне возможно, что летом будут конкретные переговоры. Испания — его родина, он легко может найти там команду», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее известный агент Тимур Гурцкая в видео на канале «Это футбол, брат!» сообщил, что Абаскаль имеет предложение о работе в Европе и делает все, чтобы покинуть команду.

Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками.