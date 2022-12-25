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Сегодня, 16:36

Гаттузо: «Анчелотти лучший в мире — он может найти ключ к любому футболисту. Удивительно, как он понимает игроков четырех поколений»

Гаттузо объяснил, почему считает Анчелотти лучшим тренером мира
Руслан Минаев
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо назвал Карло Анчелотти лучшим наставником в мире.

По словам Гаттузо, Анчелотти может найти подход к игроку любого возраста.

«Как проникнуть в сознание 20-летнего игрока? Для меня идеальный тренер в этом плане — Карло Анчелотти. У него всегда есть ключ к любому игроку. Это только кажется простым, но это не так. Когда я только начинал, это было мне непонятно, потому что я думал, что все должны делать то же самое, что и я, иметь такой же менталитет. Но нужно знать, кто перед вами.

Например, у меня есть сын и дочь. Моя дочь — сильная женщина, ее характер напоминает мой. А сын совершенно другой. Я не могу говорить с ними одинаково. Если я буду говорить со своим сыном так же, как с дочерью, это его убьет. Я должен говорить с ним по-другому. С игроками — то же самое.

По этой причине, помимо тактики и остального, лучшим тренером в мире является Карло. Удивительно, как ему удавалось понимать игроков четырех поколений», — цитирует наставника «Валенсии» As.

Гаттузо играл под руководством Анчелотти в «Милане» с 2001 по 2009 год.

В этом сезоне чемпионата Испании «Валенсия» идет на 11-м место с 19 очками. «Реал» — на втором, имея 35 очков.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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