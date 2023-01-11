Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:53

Гаттузо об Анчелотти: «У нас были проблемы, но я его уважаю, как тренера и человека»

Гаттузо рассказал об отношениях с Анчелотти
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о взаимоотношениях с наставником «Реала» Карло Анчелотти перед матчем полуфинала Суперкубка Испании.

«У нас были личные проблемы, о которых я не хочу говорить. Когда я тренировал «Наполи», пресса и ТВ говорили, что с командой все хорошо, но были проблемы.

Он [Анчелотти] знает, что я его очень уважаю. Была рабочая проблема. Но мы говорим об одном из лучших тренеров в мире. Как к личности, человеку и специалисту у меня к нему большое уважение», — сказал Гаттузо на пресс-конференции.

Анчелотти тренировал «Наполи» в сезоне-2018/19. После его увольнения в клуб пришел Гаттузо.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января и начнется в 22.00 мск.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами
«Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме
В «Роскосмосе» назвали окончательную причину повреждения «Союза МС-22»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мендеш работал над переходом Роналду в «Реал» летом, но в Мадриде отказались от подписания Криштиану

Анчелотти о взаимоотношениях с Гаттузо: «Мы выигрывали ЛЧ, но были и личные проблемы»