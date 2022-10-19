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Испания

Сегодня, 20:28

Главный тренер «Вильярреала» рассказал, как команда будет настраиваться на матч с «Барселоной»

Алина Савинова

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«На этот матч можно смотреть двумя способами. Первый — их способность, когда, несмотря на то что вы проводите хороший матч, трудно чего-то добиться. Это заставляет быть пессимистично настроенным. Или можно сосредоточиться на том, как приятно играть против «Барселоны», на задаче, которая заключается в том, чтобы проявить все свои способности, быть выше тех качеств, которые могут быть у них, и встретить это с оптимизмом, наслаждаться матчем и добиваться результата», — приводит Marca слова Эмери.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет 20 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/villarreal/2022/10/19/63502b69268e3ee7308b459f.html
ФК Барселона
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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