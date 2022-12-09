Лопетеги подтвердил интерес «Вулверхэмптона» к двум игрокам «Атлетико»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги подтвердил интерес клуба к нападающему «Атлетико» Матеусу Кунье и защитнику Фелипе.

«Кунья? Мы в процессе [переговоров]. У нас есть несколько вариантов и все доступны. Нам еще нравится Фелипе, но нужно решать вопросы постепенно», — цитирует Лопетеги El Larguero.

В текущем сезоне Кунья провел 17 матчей за «Атлетико», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость в 20 млн евро. Контракт 23-летнего форварда действует до лета 2026 года.

33-летний Фелипе провел в этом сезоне 3 матча за «Атлетико», его контракт истекает летом 2023 года.