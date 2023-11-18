Главный тренер «Жироны» Мичел может сменить Хави в «Барселоне»

«Барселона» следит за работой главного тренера «Жироны» Мичела Санчеса, сообщает Football Espana.

По информации источника, руководство каталонцев следит за успехами 48-летнего специалиста, несмотря на выражение публичной поддержки Хави. 16 ноября сообщалось, что действующий тренер «Барселоны» может покинуть команду, если не выполнит цели на сезон.

После 13 туров «Барселона» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Жирона» (34 очка) сенсационно лидирует в чемпионате Испании.