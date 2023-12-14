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Испания

Сегодня, 04:26

Источник: главный тренер «Жироны» может заменить Хави в «Барселоне»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Анхель Мичел.
Фото Reuters
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Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел может перейти в «Барселону», утверждает журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, агент 48-летнего испанского специалиста с октября провел три встречи с представителями «Барселоны». Журналист заявляет, что Мичел должен будет возглавить команду после завершения сезона-2023/24.

В случае, если Хави будет отправлен в отставку до завершения нынешнего сезона, Рафаэль Маркес, тренирующий «Барселону Б», будет исполняющим обязанности главного тренера основной команды до того момента, когда придет Мичел.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года. Мичел тренирует «Жирону» с июля 2021 года, его соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании с 34 очками в 16 матчах. Команда заняла первое место в группе H Лиги чемпионов с 12 очками в 6 играх.

«Жирона» лидирует в чемпионате Испании с 41 очком в 16 матчах.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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