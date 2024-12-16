Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:53

Главой Королевской испанской футбольной федерации стал Рафаэль Лусан

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Рафаэль Лусан избран на должность президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщается на сайте организации.

За его кандидатуру проголосовали 90 членов ассамблеи из 138. Лусан будет занимать пост до 2028 года. Чиновник ранее работал вице-президентом организации.

Ранее президентом RFEF был Педро Роча, которого летом отстранили на два года. Причиной решения стало увольнение по собственному желанию генерального секретаря RFEF Андреу Кампса после требования футболисток сборной Испании внести кадровые изменения в руководство организации на фоне инцидента с экс-главной RFEF Луисом Рубиалесом.

Роча возглавил RFEF после отстранения Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Футбол
Читайте также
Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Сегодня
Вчера
Неделя