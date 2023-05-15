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Испания

15 мая, 20:31

Глеб назвал Хави гением, после победы «Барселоны» в чемпионате Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, что рад за главного тренера «Барселоны» Хави, который привел каталонцев к золотым медалям в чемпионате Испании.

«Очень рад за Хави. Только возглавил команду и сразу стал чемпионом. Хави — гений! Он это доказал на футбольном поле, теперь добивается больших тренерских успехов. Был бы телефон, то позвонил или написал бы ему. Когда мы вместе играли в «Барсе» в сезоне 2008/2009, то сделали чемпионский хет-трик. Выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и потом Лигу чемпионов. Тогда это была сильнейшая команда на планете. Думаю, Хави под силу повторить этот рекорд. Если вспоминать тот сезон... Город почти весь месяц на ушах стоял, больше нигде не видел, чтобы так праздновали. Когда мы прилетели, в аэропорту нас встречали болельщики. На руках чуть до города не доносили, можно было без автобуса добираться. Уверен, в следующем сезоне «Барса» одним титулом не обойдется», — приводит слова Глеба Legalbet.

Для «Барселоны» это первый чемпионский титул за минувшие четыре года. Последний раз команда выигрывала ла лигу в сезоне-2018/2019. За четыре тура до конца чемпионата Испании сине-гранатовые опережают мадридский «Реал» на 14 очков (в активе «галактикос» 71 балл).

Источник: https://legalbet.ru/news/gleb-o-het-trike-barsi-gorod-pochti-ves-mesyatc-na/
Александр Глеб
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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