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Александр Глеб: «Бускетс для «Барселоны» сделал очень многое, стал звездой»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался об уходе Серхио Бускетса из каталонского клуба в конце сезона.

Глеб и Бускетс выступали вместе за «Барселону» с 2008 по 2011 год.

«Это футбол, интересы клуба и игрока могут не совпадать, — цитирует Metaratings.ru Глеба. — Настало время попробовать себя в другом месте, не думаю, что он останется в чемпионате Испании. Он может попробовать свои силы в другой лиге. Бускетс — замечательный человек, с чувством юмором, добряк. На футбольном поле у него сумасшедший интеллект, было с кого пример брать. Он быстро адаптировался, вел игру грамотно, на поле всегда занимал правильную позицию. После ухода главных звезд сумел взять на себя лидерские качества, просто красавчик! Для «Барселоны» он сделал очень многое, стал звездой. Если не считать Хави и Иньесту, то можем считать его лучшим опорным полузащитником за последние лет десять или двадцать. Мне нравится его рисунок игры, никогда ничего лишнего не делал. Очень грамотно, зрелищно вел игру».

10 мая «Барселона» официально объявила об уходе 34-летнего Бускетса по окончании сезона.

Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Источник: Metaratings.ru
Александр Глеб
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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