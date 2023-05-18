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Испания

18 мая, 10:18

Годин рассказал, что чувствовал от победы в ла лиге с «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин рассказал, что чувства от победы в чемпионате Испании с мадридским клубом в 10 раз сильнее, чем завоевание титула с «Реалом», «Барселоной» или «Баварией».

«Сложно объяснить. Чувства от победы в чемпионате с «Атлетико» в 10 раз сильнее, чем от выигрыша титула с «Барселоной», «Реалом» или «Баварией». Вы празднуете его, так как понимаете, насколько было сложно победить, как тяжело парням из «Атлетико» выиграть титул, как именно был выигран чемпионат. Болельщики чувствуют единение с игроками команды в такие моменты. Они особенные», — цитирует Година AS.

В 2014 году Годин в составе «Атлетико» стал чемпионом Испании. Всего с мадридцами уругвайский защитник выиграл 8 трофеев.

Диего Годин
ФК Атлетико
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