Годин заявил, что без Роналду или Месси у «Атлетико» было бы больше побед в ла лиге

Бывший защитник «Атлетико» Диего Годин, выступающий сейчас в «Велес Сарсфлде» об игре против нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ла лиге.

«Я считаю, что сдержать Месси сложнее. Мы современники. Мне не повезло, ведь я играл в Европе одновременно с ними. Они забрали у «Атлетико» несколько трофеев. Без Месси в «Барселоне» и без Роналду в «Реале» у нас точно было бы на одну победу в ла лиге больше и, возможно, еще Лига чемпионов. Мы смогли конкурировать с этими монстрами», — приводит слова Година ESPN.

35-летний Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 года и провел за испанский клуб 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

37-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и сыграл за него 438 матчей, забил 450 мячей и отдал 131 результативную передачу.