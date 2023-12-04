Голкипер «Атлетико» Облак назвал позором игру команды в матче с «Барселоной»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак раскритиковал команду за матч с «Барселоной» (0:1) в 15-м туре испанской ла лиги.

«Это причиняет боль, потому что у нас мог быть шанс, если бы немного поиграли в футбол в первом тайме. Мы плохо начали игру, мы были плохи в первом тайме, и они наказали нас.

Идея заключается в том, чтобы играть на победу, и я не знаю...Я не знаю, что с нами случилось, но ни один из нас не был хорош в первом тайме. Никто не хотел владеть мячом, никто не хотел играть. Это позор», – цитирует Облака Football Espana.

После поражения от каталонцев «Атлетико» (31 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, отставая от идущей третьей «Барселоны» на три очка.