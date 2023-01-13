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Сегодня, 06:08

Тер Штеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча с «Бетисом» (2:2, 4:2 по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Игра получилась очень тяжелой, соперник много владел мячом. Мы рады, что вышли в финал. Во время пенальти я использую ум и интуицию. Можно заучивать что-то, но не всегда это пригодится во время серии. Отчасти тут и удача нужна.

Мне бы хотелось меньше работать во время матчей. Но, думаю, последний год или около того я нахожусь в хорошей форме. Финал будет очень интересным матчем. Все хотят увидеть такую игру. Мы с радостью поучаствуем в ней… и победим», — приводит слова тер Штегена Marca.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 15 января.

 
12&nbsp;января. &laquo;Фулхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Великолепный Тер Штеген обеспечил «Барселоне» суперкубковое класико, Жоау Феликса удалили в день дебюта за «Челси», Дибала вывел «Рому» в четвертьфинал

 

Источник: Marca
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Реал
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