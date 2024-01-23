Голкипер «Барселоны» тер Штеген рассказал, когда вернется на поле

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что скоро вернется на поле. Немецкий футболист не участвовал в матчах с 12 ноября.

Из-за проблем со спиной 31-летний вратарь согласился на операцию.

«Думаю, я буду готов через две недели. Я хорошо себя чувствую, тренируюсь все больше. Я страдаю из-за невозможности играть», — цитирует игрока Sport.es.

Скорее всего, футболист сможет сыграть в матче против «Гранады», который состоится 11 февраля.