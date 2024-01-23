Голкипер «Барселоны» тер Штеген рассказал, когда вернется на поле

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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что скоро вернется на поле. Немецкий футболист не участвовал в матчах с 12 ноября.
Из-за проблем со спиной 31-летний вратарь согласился на операцию.
«Думаю, я буду готов через две недели. Я хорошо себя чувствую, тренируюсь все больше. Я страдаю из-за невозможности играть», — цитирует игрока Sport.es.
Скорее всего, футболист сможет сыграть в матче против «Гранады», который состоится 11 февраля.
Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.