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Испания

Сегодня, 17:17

Голкипер «Барселоны» тер Штеген рассказал, когда вернется на поле

Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что скоро вернется на поле. Немецкий футболист не участвовал в матчах с 12 ноября.

Из-за проблем со спиной 31-летний вратарь согласился на операцию.

«Думаю, я буду готов через две недели. Я хорошо себя чувствую, тренируюсь все больше. Я страдаю из-за невозможности играть», — цитирует игрока Sport.es.

Скорее всего, футболист сможет сыграть в матче против «Гранады», который состоится 11 февраля.

Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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