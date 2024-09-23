Голкипер «Барселоны» Тер Штеген выбыл на долгий срок из-за разрыва подколенного сухожилия

Сегодня, 14:09
В «Барселоне» подтвердили, что голкипер команды Марк-Андре тер Штеген получил серьезное повреждение.
Ранее сообщалось, что срок восстановления футболиста может составить около восьми месяцев.
32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сообщается, что в понедельник он перенесет операцию, после чего будет опубликована новая информация о его восстановлении.
Тер Штеген получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Вратаря унесли с поля на носилках.