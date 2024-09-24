Голкипер «Лас-Пальмас» Вальес может заменить тер Штегена в «Барселоне»

«Барселона» заинтересована в переходе вратаря «Лас-Пальмас» Альваро Вальеса, сообщает журналист Radio Marca Сантьяго Нарваес.

По информации источника, сделка может состояться в зимнее трансферное окно. Ранее Вальес планировал покинуть команду летом, но не сумел договориться ни с одним из клубов, а его место в стартовом составе «Лас-Пальмас» занял экс-вратарь «Барселоны» Яспер Силессен.

Основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Вратаря унесли с поля на носилках.

Позже стало известно, что 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Он может пропустить около 8 месяцев.