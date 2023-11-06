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Испания

Сегодня, 05:15

Голкипер «Райо Вальекано» рассказал о стычке с Винисиусом

Евгений Козинов
Корреспондент
Столе Димитриевски.
Фото AFP
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Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевски после ничьей с «Реалом» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании рассказал о стычке с нападающим Винисиусом Жуниором.

В одном из моментов бразилец влетел во вратаря и тогт остался лежать на траве, держась за колено. Игру пришлось на несколько минут, чтобы голкиперу смогли оказать помощь медики.

«Винисиус — великий игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом. Это часть игры, не стоит придавать этому значения», — цитирует Marca Димитриевскjuj.

«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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