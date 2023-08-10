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Испания

Сегодня, 15:25

Голкипер «Реала» Куртуа порвал крестообразную связку и будет прооперирован

Виктория Кравченко
Тибо Куртуа.
Фото Reuters
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Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Курта выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы.

По данным пресс-службы мадридского клуба, у игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время бельгийца прооперируют.

Сообщалось, что футболист травмировался на тренировке. Точные сроки восстановления игрока будут известны позже.

В минувшем сезоне 31-летний Куртуа провел 49 матчей за «Реал», пропустив в них 49 мячей.

«Реал» проведет первый матч нового сезона чемпионата Испании 12 августа против «Атлетико».

Тибо Куртуа
ФК Реал
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