Голкипер «Сельты» Марчесин выбыл до конца сезона из-за травмы

Голкипер «Сельты» Аугустин Марчесин пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает Marca.

34-летний аргентинец получил разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, из-за чего будет вынужден пропустить несколько месяцев. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

Марчесин выступает за «Сельту» с лета 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Марчесин провел за «Сельту» 21 матч во всех турнирах, пропустил 31 гол и 7 раз сыграл на ноль.