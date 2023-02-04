Голкипер «Сельты» Марчесин выбыл до конца сезона из-за травмы

Сегодня, 11:29
Голкипер «Сельты» Аугустин Марчесин пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает Marca.
34-летний аргентинец получил разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, из-за чего будет вынужден пропустить несколько месяцев. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.
Марчесин выступает за «Сельту» с лета 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 Марчесин провел за «Сельту» 21 матч во всех турнирах, пропустил 31 гол и 7 раз сыграл на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования