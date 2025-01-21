Голубин: «Захарян не считает переход в «Реал Сосьедад» ошибкой»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«На фоне нагрузки у него было небольшое воспаление в том месте, где была травма. Я надеюсь, что через несколько дней Арсен опять вернется в общую группу», — приводит слова Голубина «РБ Спорт».

Также Голубин добавил, что, несмотря на травмы, сам 21-летний полузащитник не считает переезд в Испанию ошибкой.

Ранее стало известно, что россиянин не примет участия в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Лацио» из-за повреждения лодыжки.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. За это время на его счету 40 матчей, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.