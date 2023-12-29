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Испания

Сегодня, 10:15

«Гранада» арендует вратаря «Ривер Плейт» Баталью с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Ривер Плейт» Аугусто Баталья перейдет в «Гранаду», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб согласовал условия аренды 27-летнего аргентинца до конца сезона-2023/24. «Гранада» будет обязана выкупить футболиста, в случае если сохранит место в ла лиге.

С июля 2021 года Баталья находился в аренде в «Сан-Лоренцо», он провел за команду 70 матчей и пропустил 42 мяча, отыграв 40 встреч на ноль.

«Гранада» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 8 очками в 18 матчах.

Футбол
ФК Гранада
ФК Ривер Плейт
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Источник: Мбаппе не перейдет в «Реал»