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Сегодня, 20:30

«Гранада» — «Барселона»: прямая трансляция матча ла лиги

Матч ла лиги «Гранада» — «Барселона» начнется в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Барселона&amp;quot;.
Фото AFP
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«Барселона» на выезде сыграет против «Гранады» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 8 октября. Матч пройдет на стадионе Nuevo Los Carmenes в Гранаде, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Гранада» — «Барселона» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 22:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Барселона

«Гранада» находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 5 очков. «Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании, уступая 4 очка лидирующему «Реалу».

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

ФК Барселона
ФК Гранада
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