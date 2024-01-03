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Испания

Сегодня, 21:10

«Гранада» прервала 16-матчевую серию без побед, в большинстве обыграв «Кадис»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гранада» на своем поле одержала победу над «Кадисом» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мюрто Узуни (22-я минута) и Брайана Сарагосы (70-я). Гости играли в меньшинстве почти весь второй тайм — на 54-й минуте красную карточку получил Рубен Собрино.

«Гранада» (11 очков) прервала 16-матчевую серию без побед во всех турнирах и осталась на предпоследнем месте в ла лиге. В последний раз команда выигрывала в августе прошлого года, обыграв «Мальорку» (3:2) в 3-м туре.

«Кадис» (15) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 19:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:0
Кадис

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Гранада
ФК Кадис
0
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