«Райо Вальекано» на выезде обыграл «Гранаду»

«Райо Вальекано» в матче второго тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Гранаду» со счетом 2:0.

Отличились Альваро Гарсия и Пате Сисс. На 86-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Пуэртаса.

После этого матча «Райо Вальекано» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Гранада» без очков — на последней строчке.