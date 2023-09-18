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Испания

18 сентября, 23:58

«Жирона» победила «Гранаду» и поднялась на третье место в ла лиге

Руслан Минаев
Карлос Нева (слева) и Савио.
Фото AFP
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«Жирона» на выезде победила «Гранаду» в матче 5-го тура ла лиги — 4:2.

В составе гостей отличились Виктор Цыганков, Савио, Давид Лопес и Ян Коуто. У хозяев забивали Мирто Узуни и Лукас Бойе.

Каталонцы одержали 4-ю победу в 5 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице ла лиги (13 очков). «Гранада» с 3 очками — на 18-м месте.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
18 сент, 22:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:4
Жирона

ФК Гранада
ФК Жирона
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 1 : 0
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 2 : 1
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 2 : 4
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