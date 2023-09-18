«Жирона» победила «Гранаду» и поднялась на третье место в ла лиге

«Жирона» на выезде победила «Гранаду» в матче 5-го тура ла лиги — 4:2.

В составе гостей отличились Виктор Цыганков, Савио, Давид Лопес и Ян Коуто. У хозяев забивали Мирто Узуни и Лукас Бойе.

Каталонцы одержали 4-ю победу в 5 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице ла лиги (13 очков). «Гранада» с 3 очками — на 18-м месте.