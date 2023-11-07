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Испания

Сегодня, 18:26

«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Гранада».
Фото Reuters
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«Гранада», выступающая в испанской ла лиге, исключена из текущего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.

По информации источника, клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Аросой» в первом раунде турнира, который закончился разгромной победой «Гранады» (3:0).

Это решение связано с выходом на поле вратаря резервной команды «Гранады» Адриана Лопеса, поскольку он считается непрофессиональным футболистом.

Согласно регламенту Кубка Испании, клубы имеют право выпускать игроков резервной команды не старше 23 лет. Лопесу же в январе этого года исполнилось 24 года.

Футбол
ФК Гранада
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