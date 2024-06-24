Гримальдо рассказал об отношении к «Барселоне»

Защитник «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо рассказал об отношении к «Барселоне».

«Не держу обиды на «Барселону», у меня нет негативных чувств. Годы там сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Рад тому, чего достиг, все это случилось во многом благодаря опыту в «Барселоне», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Футболист был воспитанником академии команды и 4 года играл за вторую команду. В 2016 году он был продан «Бенфике» за 2 миллиона евро, так и не сыграв за основу каталонского гранда.