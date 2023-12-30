Гринвуд может перейти в «Барселону» и получить игровой номер Месси

Сегодня, 12:38
Нападающий «Хетафе» Мейсон Гринвуд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может стать игроком «Барселоны».
По данным The Sun, клуб хочет предложить «МЮ» 46 миллионов евро за 22-летнего англичанина. Кроме того, «Барса» готова предоставить 10-й игровой номер, чтобы убедить форварда перейти в команду.
Последнее время под «десяткой» в «Барселоне» играли Лионель Месси и Ансу Фати, ушедший в аренду в «Брайтон».
В 15 матчах «Хетафе» во всех турнирах Гринвуд отметился 5 голами и 4 результативными передачами.
Трансферная стоимость игрока — 7,5 миллиона евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.