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Испания

Сегодня, 12:38

Гринвуд может перейти в «Барселону» и получить игровой номер Месси

Виктория Кравченко
Мэйсон Гринвуд.
Фото AFP
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Нападающий «Хетафе» Мейсон Гринвуд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может стать игроком «Барселоны».

По данным The Sun, клуб хочет предложить «МЮ» 46 миллионов евро за 22-летнего англичанина. Кроме того, «Барса» готова предоставить 10-й игровой номер, чтобы убедить форварда перейти в команду.

Последнее время под «десяткой» в «Барселоне» играли Лионель Месси и Ансу Фати, ушедший в аренду в «Брайтон».

В 15 матчах «Хетафе» во всех турнирах Гринвуд отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Трансферная стоимость игрока — 7,5 миллиона евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.

ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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