Гризманн намерен побить бомбардирский рекорд «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему не покинул команду в летнее трансферное окно.

«Были звонки и беседы, но я был сосредоточен на своем клубе, мне осталось 15 голов до рекорда лучшего бомбардира в истории «Атлетико». Я сказал сестре: «Я не уйду, я останусь здесь». Я постараюсь побить рекорд», — цитирует Canal+ Гризманна.

32-летний француз сыграл 344 матча за мадридский клуб и забил 158 голов. Рекордсменом «Атлетико» по забитым мячам является Луис Арагонес, на счету которого 173 гола.