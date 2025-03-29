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Испания

29 марта, 20:55

Гризманн обошел Месси и установил рекорд по матчам в ла лиге среди иностранцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн стал рекордсменом испанской ла лиги по матчам среди иностранцев.

29 марта мадридцы на выезде сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1) в 29-м туре. 34-летний француз вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Эта игра стала для Гризманна 521-й в чемпионате Испании. Он побил рекорд Лионеля Месси, аргентинец остановился на 520 матчах.

Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» летом 2021 года. До этого он играл за «матрасников» с 2014 по 2019 годы. В начале карьеры нападающий выступал за «Реал Сосьедад».

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Антуан Гризманн
Лионель Месси
Футбол
ФК Атлетико
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