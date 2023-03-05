Гризманн приблизился к рекорду Арагонеса по голам за «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн приблизился к достижению Луиса Арагонеса по голам за «матрасников».

4 марта французский форвард отметился забитым голом в матче 24-го тура ла лиги против «Севильи» (6:1).

Этот мяч стал для него 150-м в футболке «Атлетико». Но занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды, уступая легенде «матрасников» Луису Арагонесу (154).

Гризманн выступает за мадридский клуб с 2014 года, куда перешел из «Реал Сосьедада». В 2019 году француза выкупила каталонская «Барселона». Летом 2021 года «матрасники» арендовали футболиста, после чего выкупили права на него.

В текущем сезоне он сыграл за мадридскую команду 34 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал четыре результативные передачи.