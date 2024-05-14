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Сегодня, 07:32

Гризманн признан лучшим французским игроком, выступающим за границей

Виктория Кравченко
Антуан Гризманн.
Фото AFP
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами по версии Профсоюза футболистов и тренеров Франции, сообщает пресс-служба UNFP.

В борьбе за награду форвард обогран Эдуардо Камавингу и Орельена Тчуамени (оба «Реал»), Майка Меньяна («Милан») и Вильяма Салиба («Арсенал»).

В 2016 году 33-летний Гризманн впервые получил эту награду.

В этом сезоне футболист провел 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.

Антуан Гризманн
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Атлетико
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