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Гризманн — о выступлениях за «Барселону»: «Было трудно — я не играл, другая тактика, другая позиция»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о периоде выступлений за «Барселону».

«Там у меня был трудный первый год, когда я был на замене, не играл, другая тактика, другая позиция... Мне пришлось привыкать ко всему этому», — цитирует Гризманна DAZN.

32-летний француз выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 годы. Он провел за каталонцев 102 матча, забил 35 мячей и сделал 17 голевых передач. В августе 2021 года Гризманн вернулся в «Атлетико» — мадридцы арендовали его на два сезона с обязательством выкупа.

Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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