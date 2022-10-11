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Французский нападающий Антуан Гризманн сообщил, что доволен сделкой с «Атлетико».
«Очень рад. Это то, чего я хотел: снова стать частью «Атлетико», наслаждаться этим клубом, товарищами по команде, стадионом, болельщиками. Я сделал все возможное, чтобы остаться здесь.
Когда я понял, что у меня есть шанс остаться здесь на долгие годы, я поговорил с руководством. Я хотел получать удовольствие здесь, в клубе, который любит меня. Я так горжусь тем, что являюсь игроком «Атлетико».
Я могу иногда потерпеть неудачу, но буду выкладываться на полную, пока не добьюсь желаемого. Я хочу, чтобы болельщики это увидели. Люди платят за абонемент, приходят на матчи, и это моя дань уважения им", — приводит Marca слова 31-летнего футболиста.
10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.
В текущем сезоне он провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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