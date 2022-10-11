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Гризманн — о сделке с «Атлетико»: «Я сделал все возможное, чтобы остаться здесь»

Алина Савинова

Французский нападающий Антуан Гризманн сообщил, что доволен сделкой с «Атлетико».

«Очень рад. Это то, чего я хотел: снова стать частью «Атлетико», наслаждаться этим клубом, товарищами по команде, стадионом, болельщиками. Я сделал все возможное, чтобы остаться здесь.

Когда я понял, что у меня есть шанс остаться здесь на долгие годы, я поговорил с руководством. Я хотел получать удовольствие здесь, в клубе, который любит меня. Я так горжусь тем, что являюсь игроком «Атлетико».

Я могу иногда потерпеть неудачу, но буду выкладываться на полную, пока не добьюсь желаемого. Я хочу, чтобы болельщики это увидели. Люди платят за абонемент, приходят на матчи, и это моя дань уважения им", — приводит Marca слова 31-летнего футболиста.

10 октября пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб выкупил у «Барселоны» права на Гризманна. Новый контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. С 2021 года французский футболист выступал в составе «Атлетико» на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/10/10/63443e5c268e3e6b748b456f.html

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Антуан Гризманн
ФК Атлетико
0
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Стали известны детали перехода Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»