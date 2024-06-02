Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:56

Губерниев поздравил Лунина с победой в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Голкипер «Реала» Андрей Лунин.
Андрей Лунин.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В субботу, 1 июня, «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина с победой в турнире.

«Лунин заболел. К сожалению, для Лунина. Но тем не менее, вратаря Лунина тоже поздравляем. Его вклад в эту победу — огромнейший. Он большой молодец», — сказал Губерниев в эфире Матч ТВ.

25-летний футболист не сыграл в финале, но он защищал ворота мадридской команды во всех матчах плей-офф. Перед заключительной игрой Лунин заболел и пропустил встечу.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Андрей Лунин
Дмитрий Губерниев
5
Читайте также
Три фаната выбежали на поле во время финала ЛЧ в футболках «Mellstroy»
«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Рюдигер: «Когда я понял, что окажусь в «Реале»? Когда взял Лигу чемпионов с «Челси»