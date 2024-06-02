Губерниев поздравил Лунина с победой в Лиге чемпионов

В субботу, 1 июня, «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина с победой в турнире.

«Лунин заболел. К сожалению, для Лунина. Но тем не менее, вратаря Лунина тоже поздравляем. Его вклад в эту победу — огромнейший. Он большой молодец», — сказал Губерниев в эфире Матч ТВ.

25-летний футболист не сыграл в финале, но он защищал ворота мадридской команды во всех матчах плей-офф. Перед заключительной игрой Лунин заболел и пропустил встечу.