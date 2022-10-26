Мигель Гутьеррес: «Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале»

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Защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес рассказал, что для него значит предстоящий матч 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом», за который он раньше выступал.
«Это очень особенный матч. Я провел в «Реале» одиннадцать лет, почти с тех пор, как начал играть, и у меня остались прекрасные воспоминания. Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале». Без сомнения, это особенное удовольствие — играть на стадионе, который если и не самый лучший, то уже на пути к тому, чтобы им стать», — приводит Marca слова Гутьерреса.
«Реал» примет на своем стадионе «Жирону» 30 октября.
Испанский футболист перешел из «Реала» в «Жирону» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за новый клуб и отличился 2 результативными передачами.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования