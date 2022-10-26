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Испания

Сегодня, 16:39

Мигель Гутьеррес: «Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале»

Алина Савинова
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Защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес рассказал, что для него значит предстоящий матч 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом», за который он раньше выступал.

«Это очень особенный матч. Я провел в «Реале» одиннадцать лет, почти с тех пор, как начал играть, и у меня остались прекрасные воспоминания. Тем игроком, которым я сейчас являюсь, я стал благодаря своему обучению в «Реале». Без сомнения, это особенное удовольствие — играть на стадионе, который если и не самый лучший, то уже на пути к тому, чтобы им стать», — приводит Marca слова Гутьерреса.

«Реал» примет на своем стадионе «Жирону» 30 октября.

Испанский футболист перешел из «Реала» в «Жирону» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за новый клуб и отличился 2 результативными передачами.

Источник: https://www.marca.com/futbol/girona/2022/10/26/63592b72e2704e119a8b456e.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
ФК Жирона
ФК Реал
0
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