Гути: «Мбаппе — отличный игрок, но Винисиус лучше»

Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил игру нападающего мадридского клуба Винисиуса.

«Винисиус — лучший игрок в мире, — цитирует El Chiringuito Гути. - Зачем «Реалу» Килиан Мбаппе, если у нас есть Винисиус? Мбаппе — отличный игрок, но Винисиус лучше. У него больше скорости, больше техники, больше голов, больше передач. Он более решительный и более последовательный».

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Срок контракта 22-летнего бразильца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Винисиус провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 16 результативных передач.