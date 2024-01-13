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Испания

Сегодня, 09:51

Гути призвал не сравнивать Мбаппе и Роналду в момент перехода в «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Реала» Гути поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и его сравнении с Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду прибыл в «Реал» с «Золотым мячом» и титулом Лиги чемпионов. Их даже нельзя сравнивать», — приводит слова Гути Marca.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
ФК Реал
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