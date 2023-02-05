Гути считает, что у Винисиуса большое будущее

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Бывший игрок мадридского «Реала» Гути рассказал, что форвард Винисиус обладает наилучшей форме среди всех остальных.
«Винисиус Жуниор решает исход матчей весь сезон, с самого его начала. Он — в наилучшей форме среди всех остальных футболистов. Передачи, голы, он делает все. У него большое будущее», — цитирует слова Гути ITASportPress.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования