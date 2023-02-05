Гути считает, что у Винисиуса большое будущее

Бывший игрок мадридского «Реала» Гути рассказал, что форвард Винисиус обладает наилучшей форме среди всех остальных.

«Винисиус Жуниор решает исход матчей весь сезон, с самого его начала. Он — в наилучшей форме среди всех остальных футболистов. Передачи, голы, он делает все. У него большое будущее», — цитирует слова Гути ITASportPress.