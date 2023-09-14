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Сегодня, 06:53

Гути: «Ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для «Барсы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал сравнение дебюта Ламина Ямаля за «Барселону» с дебютом Лионеля Месси.

«Ямаль очень хорош, но ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для «Барсы», — цитирует El Chiringuito TV Гути.

16-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2023/24 он принял участие в 4 матчах и сделал 2 голевые передачи.

Ламин Ямаль. Самые молодые авторы голов в истории топ-сборных. Достижение испанца Ямаля вряд ли перекроют в ближайшем будущем
Ламин Ямаль
Футбол
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
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 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
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 0 : 0
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