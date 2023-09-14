Гути: «Ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для «Барсы»

Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал сравнение дебюта Ламина Ямаля за «Барселону» с дебютом Лионеля Месси.

«Ямаль очень хорош, но ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для «Барсы», — цитирует El Chiringuito TV Гути.

16-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2023/24 он принял участие в 4 матчах и сделал 2 голевые передачи.