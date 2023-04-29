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Сегодня, 08:21

Гути: «Месси в «Барселоне» — возвращение к временам, когда команда зависела от одного игрока»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник Гути высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Для любого болельщика «Барселоны» это было бы воссоединение. Но в спортивном плане для «Барселоны» это не хорошо, потому что клуб вернется к временам, когда команда зависела от одного игрока. Для ла лиги это тоже хорошо, хотя мне трудно представить Месси в важных матчах через год», — приводит слова Гути infobae.com.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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