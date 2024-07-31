Гвардиола — о Ямале: «Он необыкновенный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Он необыкновенный. Родри рассказывает мне о чудесах Ямаля. В нем, должно быть, есть что-то особенное. Но у него наверняка будут взлеты и падения. Пусть он будет спокоен, потому что у него впереди большая карьера. Он находится там, где заслуживает», — приводит слова Гвардиолы AS.

Полузащитник провел 7 матчей за сборную Испании на Евро-2024, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По ходу турнира Ямалю исполнилось 17 лет.

В прошедшем сезоне в активе полузащитника 7 забитых мячей и 9 голевых передач в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.