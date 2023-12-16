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Испания

Сегодня, 04:36

Гюлер не сыграет за «Реал» в 2023 году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер не сыграет за команду в 2023 году, утверждает AS.

По данным источника, в мадридском клубе не хотят спешить с восстановлением 18-летнего турка и считают, что игроку нужно дать время, чтобы окончательно вылечиться.

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Турок еще ни разу не сыграл за «Реал». В июле он получил травму мениска, а в сентябре и ноябре у него выявили мышечные повреждения.

В 2023 году «Реалу» предстоит провести еще два матча: против «Вильярреала» (17 декабря) и «Алавеса» (21 декабря).

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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