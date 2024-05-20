Гюлер: «Хочу продолжать забивать голы за «Реал», чтобы радовать одноклубников и людей, которые в меня верят»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:4). 19-летний турок оформил дубль.

«У нас был хороший первый тайм. Мы выигрывали со счетом 4:1, но соперник тоже играл хорошо. Конечно, «Реал» всегда играет на победу, и, хоть это ничья, но я все равно думаю, что мы сыграли хорошо. Я полностью адаптировался к команде. Здесь все, включая тренера и моих товарищей по команде, мне помогают. Я хочу продолжать забивать голы, чтобы радовать своих товарищей по команде и людей, которые в меня верят», — приводит слова Гюлера официальный сайт клуба.

Мадридская команда набрала 94 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» идет на 8-й позиции.