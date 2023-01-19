Гюндоган готов летом перейти а «Барселону» в статусе свободного агента

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган летом может стать игроком «Барселоны», сообщает El Chiringuito.
32-летний немец присоединится к каталонцам летом, по истечении его контракта с «горожанами». Гюндоган и «Барселона» уже заключили предварительное соглашение.
Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 273 матчах за «горожан» на его счету 51 гол и 35 результативных передач.
Вместе с «Сити» он выиграл чемпионат Англии четыре раза, четыре Кубка английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
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Основные источники исследования