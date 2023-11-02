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Испания

Сегодня, 18:50

Гюндоган объяснил игрокам «Барсы» свои слова после поражения от «Реала»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган объяснил игрокам каталонцев критику после поражения от «Реала» (1:2). После той встречи футболист сказал следующее: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».

По данным El Partidazo de COPE, перед одной из тренировок «Барселоны» хавбек заявил, что в его прошлом клубе — «Манчестер Сити» такое поведение после игр было нормальным.

Все футболисты «Барселоны» приняли объяснения Гюндогана.

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