Гюндоган объяснил игрокам «Барсы» свои слова после поражения от «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган объяснил игрокам каталонцев критику после поражения от «Реала» (1:2). После той встречи футболист сказал следующее: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».

По данным El Partidazo de COPE, перед одной из тренировок «Барселоны» хавбек заявил, что в его прошлом клубе — «Манчестер Сити» такое поведение после игр было нормальным.

Все футболисты «Барселоны» приняли объяснения Гюндогана.