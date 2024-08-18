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Сегодня, 09:25

Гюндоган сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть команду

Виктория Кравченко
Илкай Гюндоган.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган хочет покинуть команду в ближайшее время, сообщает Diario Sport.

По данным источника, футболист рассказал руководству каталонцев о своем желании. В команде не против отпустить игрока.

Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд».

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
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