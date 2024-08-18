Гюндоган сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть команду

Сегодня, 09:25
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган хочет покинуть команду в ближайшее время, сообщает Diario Sport.
По данным источника, футболист рассказал руководству каталонцев о своем желании. В команде не против отпустить игрока.
Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд».
В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.