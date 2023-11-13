Хаби Алонсо может возглавить «Реал» летом 2024 года

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«Реал» хочет пригласить Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает DeadlineDayLive. На данный момент специалист возглавляет «Байер».
По данным истчоника, руководство немецкого клуба готово к переговорам с мадридцами. «Байер» отпустит Алонсо, если за него заплатят отступные в размере 15-18 миллионов евро. Если стороны договорятся, то Хаби сменит Карло Анчелотти летом 2024 года.
После 11 туров бундеслиги «Байер» лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка «Баварию».
«Реал» занимает 2-е место в таблице ла лиги, набрав 32 очка.