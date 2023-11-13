Хаби Алонсо может возглавить «Реал» летом 2024 года

«Реал» хочет пригласить Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает DeadlineDayLive. На данный момент специалист возглавляет «Байер».

По данным истчоника, руководство немецкого клуба готово к переговорам с мадридцами. «Байер» отпустит Алонсо, если за него заплатят отступные в размере 15-18 миллионов евро. Если стороны договорятся, то Хаби сменит Карло Анчелотти летом 2024 года.

После 11 туров бундеслиги «Байер» лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка «Баварию».

«Реал» занимает 2-е место в таблице ла лиги, набрав 32 очка.